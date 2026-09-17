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Cézanne, "puissant et solitaire"

Michel Hoog

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Paul Cézanne a fait de la peinture l'unique préoccupation de son existence. En 1863, il expose au Salon des Refusés, où le Déjeuner sur l'herbe de Manet fait scandale. Très vite, il se lie avec les impressionnistes et montre chez Nadar, en 1874, sa Maison du pendu, qui voisine avec Impression Soleil levant de Claude Monet. Mais bientôt, tandis qu'il multiplie les séjours à Aix et à l'Estaque, dans la lumière du Midi, son travail prend un tour plus personnel : l'aplatissement des plans semble enfanter un nouvel espace. Viennent les séries, la Sainte Victoire, Les Baigneuses. En 1885, un jeune marchand, Ambroise Vollard, présente la première exposition personnelle de Cézanne. C'est la gloire. Dissociant nettement couleurs et dessin, Cézanne ouvre à la modernité. Mais le motif reste la source nécessaire, et le peintre y revient jusqu'aux derniers instants. Michel Hoog, spécialiste de la période, nous invite à redécouvrir cet oeuvre puissant et solitaire.

Par Michel Hoog
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Michel Hoog

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Essais biographiques

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Cézanne, "puissant et solitaire"

Michel Hoog

Paru le 24/09/2026

176 pages

Editions Gallimard

16,20 €

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9782073167828
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