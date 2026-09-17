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#Roman francophone

Autolouange et autres poèmes

Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë

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"Sol natal", "Ce que femme veut", "Souvenance", "Prière de celle qui doute", "Vers composés dans un bois un jour de grand vent"... Les vingt poèmes ici réunis sont extraits d'un recueil publié à compte d'auteur en 1846 - alors vendu à deux exemplaires... - et signé des pseudonymes masculins Currer, Ellis et Acton Bell. Ce sont pourtant les trois soeurs mythiques de la littérature anglaise qui se cachent derrière ces noms, celles-ci rendant lisibles, pour la première fois et en choeur, quelques-uns de leurs écrits respectifs. Emouvants et beaux pour eux-mêmes, ces vers le sont encore parce qu'ils suggèrent les proses romanesques à venir, faisant affleurer landes frappées par le vent et héroïnes tourmentées. "Ma voix ne trembla point / Ma joue ne rougit point, / D'éclair dans mes yeux il n'y eut point, / Pour dire l'espoir ou la joie ; / Mais au-dedans, comme elle brûlait, mon âme, / Comme j'avais le coeur battant ! "

Par Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

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Autolouange et autres poèmes

Anne Brontë, Charlotte Brontë, Emily Brontë trad. Robert Davreu, Pierre Leyris

Paru le 17/09/2026

80 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073166661
9782073166661
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