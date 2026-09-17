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#Roman francophone

Les luttes et les rêves

Victor Hugo

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Dans "Les luttes et les rêves ", livre III des Contemplations qui condense toute sa "pensée poético-sociale", Victor Hugo s'insurge contre les formes terrestres du mal : le travail des enfants et la peine de mort, les misères et les injustices. Hanté par la perte de sa fille Léopoldine et l'épreuve de l 'exil dont son existence est frappée, il "intègre au champ d'attraction de la poésie tout ce contre quoi il importe de lutter, tout ce à partir de quoi aussi, en vue d'un autre monde, il est licite de rêver" (Henri Scepi). "Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ? / Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ? / Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ? / Ils s'en vont travailler quinze heures sous les meules. . ".

Par Victor Hugo
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Victor Hugo

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Les luttes et les rêves

Victor Hugo

Paru le 17/09/2026

144 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073147387
9782073147387
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