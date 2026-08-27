L'atelier des couleurs - Matisse

20 cartes à colorier, tirées des plus belles oeuvres de Matisse, pour apporter de la couleur et de la lumière à son quotidien ou à celui de ses amis et de sa famille ! Redonnez des couleurs aux chefs-d'oeuvre de Henri Matisse et transformez-les en créations uniques à envoyer ou à garder pour soi. Imprimées sur un papier épais, les cartes se prêtent à toutes les techniques : crayons, feutres, aquarelle... Le verso offre de l'espace pour écrire un message personnalisé. A garder pour vous-même ou à offrir !