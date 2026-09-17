"Le monde moderne désacralise, rabaisse, ringardise la gentillesse, la générosité, l'empathie, l'amour. Bref, sale temps pour les gentils ! Pourtant, ils sont bel et bien là. Ils rayonnent tellement qu'il est impossible de ne pas les voir. Ils brillent tant qu'ils nous font oublier la noirceur ambiante. Qu'ils naissent gentils ou qu'ils le deviennent, nous avons besoin d'eux. Et peut-être en êtes-vous un. De A à Z, ce Petit éloge de la gentillesse réunit dans un monde qui va mal des histoires qui nous font du bien, des portraits, des témoignages, des confidences, des souvenirs de cet art subtil et risqué qu'est la gentillesse". A comme amitié, J comme joie, R comme résistance ... Dans cet abécédaire sensible, Gaëlle Bélem compose, lettre après lettre, un chant d'amour résolu à la gentillesse.