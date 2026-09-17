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#Roman francophone

Petit éloge de la gentillesse

Gaëlle Bélem

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"Le monde moderne désacralise, rabaisse, ringardise la gentillesse, la générosité, l'empathie, l'amour. Bref, sale temps pour les gentils ! Pourtant, ils sont bel et bien là. Ils rayonnent tellement qu'il est impossible de ne pas les voir. Ils brillent tant qu'ils nous font oublier la noirceur ambiante. Qu'ils naissent gentils ou qu'ils le deviennent, nous avons besoin d'eux. Et peut-être en êtes-vous un. De A à Z, ce Petit éloge de la gentillesse réunit dans un monde qui va mal des histoires qui nous font du bien, des portraits, des témoignages, des confidences, des souvenirs de cet art subtil et risqué qu'est la gentillesse". A comme amitié, J comme joie, R comme résistance ... Dans cet abécédaire sensible, Gaëlle Bélem compose, lettre après lettre, un chant d'amour résolu à la gentillesse.

Par Gaëlle Bélem
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Gaëlle Bélem

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Contes et nouvelles

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Petit éloge de la gentillesse

Gaëlle Bélem

Paru le 17/09/2026

100 pages

Editions Gallimard

3,00 €

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Scannez le code barre 9782073128058
9782073128058
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