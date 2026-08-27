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#Roman francophone

Keshi suivi de Les débuts n’ont pas d’importance, ils sont toujours parfaits

Solenn Denis

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Keshi - Hereau, en chemin vers le monde des adultes, mène un épique combat pour découvrir ses racines et espérer tenir droit à l'intérieur d'une famille bancale hantée par des secrets et des silences... Telle une pure tragédie antique, la pièce interroge : comment devenir un homme libre ? Faut-il être guerrier ? Doit-on, pour se regarder en face, venger ceux que l'on aime ? Et comment être père quand on ne connaît pas le sien ? Les débuts n'ont pas d'importance, ils sont toujours parfaits - Ils ont la quarantaine, la quarantaine passée. C'est un couple. Un jeune couple hétérosexuel tout ce qu'il y a de plus lambda. Qui, des frétillements de la rencontre jusqu'au chaos, se débat avec ce que c'est qu'être un couple aujourd'hui. Ici. Là. Avec cet héritage têtu de vieux schémas relationnels qui nous dépassent et nous dévorent.

Par Solenn Denis
Chez Editions l'Oeil du Prince

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Auteur

Solenn Denis

Editeur

Editions l'Oeil du Prince

Genre

Théâtre - Pièces

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Keshi suivi de Les débuts n’ont pas d’importance, ils sont toujours parfaits

Solenn Denis

Paru le 27/08/2026

100 pages

Editions l'Oeil du Prince

14,00 €

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