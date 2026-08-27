Chine/Etats-Unis, le capitalisme contre la mondialisation

" Le jeune chercheur Benjamin Bürbaumer ajoute sa pierre à l'édifice, mobilisant la force d'analyse de l'économie politique internationale (...) Sa conclusion est nette : après une insertion subordonnée, la Chine est en train de casser la mondialisation actuelle en bâtissant une alternative crédible à la domination du capitalisme transnational états-unien. " Alternatives Economiques Derrière la politique prédatrice de Trump II, à laquelle aucun pays n'échappe, se joue un affrontement structurel que rien ne saura faire dévier : la Chine et les Etats-Unis sont déjà en guerre pour l'hégémonie mondiale. En comprendre les ressorts et les enjeux, telle est l'ambition de ce livre couronné par le Prix lycéen " Lire l'Economie " 2024 et le Prix Turgot " Jeune talent " 2025.