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I'm standing on a million lives Tome 23

Naoki Yamakawa, Akinari Nao

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Pour réussir la dixième quête, les joueurs devront "établir un pays en paix" et "éliminer les dragons" . S'ils sont d'abord ravis de voir que cette fois, ils oeuvreront main dans la main avec tous les groupes survivants, ils le sont nettement moins quand le MJ les téléporte aux quatre coins du monde... seuls ! Yotsuya se retrouve ainsi dans des marais désolés tout sauf paisibles ! Là-bas, il tombe sur une jeune fille qui prétend être de sang royal, et qui pourrait bien être la clef de leur victoire.

Par Naoki Yamakawa, Akinari Nao
Chez Pika Edition

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Auteur

Naoki Yamakawa, Akinari Nao

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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I'm standing on a million lives Tome 23

Naoki Yamakawa, Akinari Nao

Paru le 16/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043311581
9791043311581
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