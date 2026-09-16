I'm standing on a million lives Tome 23

Pour réussir la dixième quête, les joueurs devront "établir un pays en paix" et "éliminer les dragons" . S'ils sont d'abord ravis de voir que cette fois, ils oeuvreront main dans la main avec tous les groupes survivants, ils le sont nettement moins quand le MJ les téléporte aux quatre coins du monde... seuls ! Yotsuya se retrouve ainsi dans des marais désolés tout sauf paisibles ! Là-bas, il tombe sur une jeune fille qui prétend être de sang royal, et qui pourrait bien être la clef de leur victoire.