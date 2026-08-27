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#Album jeunesse

Timoté ne veut pas se brosser les dents

Mélanie Combes

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Timoté ne veut pas se brosser les dents... Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. Comme tous les soirs, Timoté doit se brosser les dents, mais il n'aime pas beaucoup ça. Heureusement, son papa est là pour lui montrer qu'en se brossant ses dents, Timoté les protègent comme ses superhéros préférés ! Une aventure dans laquelle se reconnaitront tous les enfants ! Votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !

Par Mélanie Combes
Chez Editions Gründ

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Auteur

Mélanie Combes

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres personnages

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Timoté ne veut pas se brosser les dents

Mélanie Combes

Paru le 10/09/2026

24 pages

Editions Gründ

5,70 €

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