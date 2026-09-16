Angel Sanctuary - Tokyo Chronos Tome 3

Kuon, grièvement blessé suite à son altercation avec Kazamamori, est à l'article de la mort. Alors que Karis tente tant bien que mal de venir en aide à son ami, l'âme de Raphaël se manifeste en elle et nimbe le jeune Kuon de sa lumière régénérative. Michaël, quoique désemparé par l'apparition de celui qu'il n'a eu de cesse de chercher, emmène Kuon et ses camarades auprès du père Jérémie qui a accepté de les cacher. Or, celui-ci officie dans une église qui abrite le corps matériel de Raphaël...