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#Essais

La fabrique des papas

Julieta Quesada, @docteur.urgences

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Devenir père, ça s'apprend... et ça se vit. La grossesse a commencé et, avec elle, mille questions ? Ce livre s'adresse aux futurs pères qui veulent comprendre, aider et trouver leur place. De l'annonce aux premières semaines avec bébé, il aborde sans détour l'accouchement, le soutien à la maman, le congé paternité, la fatigue, les soins du nourrisson... et le grand chamboulement émotionnel qui accompagne l'arrivée d'un enfant. - Des conseils pratiques, des tests et des check-lists pour avancer sereinement. - Un discours bienveillant et décomplexant, loin des modèles figés. - Un guide pensé pour les papas d'aujourd'hui, curieux, présents et impliqués.

Par Julieta Quesada, @docteur.urgences
Chez Vuibert

|

Auteur

Julieta Quesada, @docteur.urgences

Editeur

Vuibert

Genre

Paternité

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La fabrique des papas

Julieta Quesada, @docteur.urgences

Paru le 27/08/2026

224 pages

Vuibert

20,00 €

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Scannez le code barre 9782311152364
9782311152364
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