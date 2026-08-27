La fabrique des papas

Devenir père, ça s'apprend... et ça se vit. La grossesse a commencé et, avec elle, mille questions ? Ce livre s'adresse aux futurs pères qui veulent comprendre, aider et trouver leur place. De l'annonce aux premières semaines avec bébé, il aborde sans détour l'accouchement, le soutien à la maman, le congé paternité, la fatigue, les soins du nourrisson... et le grand chamboulement émotionnel qui accompagne l'arrivée d'un enfant. - Des conseils pratiques, des tests et des check-lists pour avancer sereinement. - Un discours bienveillant et décomplexant, loin des modèles figés. - Un guide pensé pour les papas d'aujourd'hui, curieux, présents et impliqués.