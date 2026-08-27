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Love Coach Koigakubo-kun Tome 8

Rin Miasa

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Une fan de jeux vidéo de 29 ans, célibataire depuis 29 ans, va recevoir des leçons d'amour de la part d'un homme... bien plus jeune qu'elle !!! Eiko, une jeune femme célibataire de 29 ans, passionnée de jeux vidéo, se sent de plus en plus seule car toutes ses copines la lâchent les unes après les autres pour se marier. Un beau jour, Koigakubo, un splendide jeune homme, débarque dans sa vie professionnelle. Lors d'une soirée arrosée entre collègues, ce dernier lui fait une proposition étonnante : devenir son coach en amour !

Par Rin Miasa
Chez Soleil Productions

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Auteur

Rin Miasa

Editeur

Soleil Productions

Genre

Shojo/fille

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Love Coach Koigakubo-kun Tome 8

Rin Miasa

Paru le 27/08/2026

160 pages

Soleil Productions

7,29 €

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