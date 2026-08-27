Love Coach Koigakubo-kun Tome 8

Une fan de jeux vidéo de 29 ans, célibataire depuis 29 ans, va recevoir des leçons d'amour de la part d'un homme... bien plus jeune qu'elle !!! Eiko, une jeune femme célibataire de 29 ans, passionnée de jeux vidéo, se sent de plus en plus seule car toutes ses copines la lâchent les unes après les autres pour se marier. Un beau jour, Koigakubo, un splendide jeune homme, débarque dans sa vie professionnelle. Lors d'une soirée arrosée entre collègues, ce dernier lui fait une proposition étonnante : devenir son coach en amour !