Dessiner aux marqueurs

Techniques et astuces pour tirer le meilleur parti de vos marqueurs ! Polyvalents et accessibles, les marqueurs acryliques sont lematériel d'art indispensable pour tous les artistes, débutants ou expérimentés. Avec cet ouvrage magnifiquement illustré, apprenez à vous familiariser avec vos marqueurs et à maîtriser réellement ce médium. Découvrez comment utiliser aux mieux vos marqueurs acryliques, grâce à de précieux conseils sur le matériel, le choix des couleurs et la meilleure façon de les mélanger. Ensuite, exercez-vous endessinant différentes sortes de fleurs et d'arbres. Une fois que vous aurez acquis ces connaissances, vous pourrez réaliser facilement les 22 magnifiques projets décrits et illustrés étape parétape. Ils vous permettront de créer de superbes paysages etdesomptueuses scènes urbaines à l'aide de vos marqueurs acryliques.