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Renaître dans la nuit

Arthur Cerf, Hakim Arezki

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L'autobiographie poignante de Hakim Areski, médaillé d'or en cécifoot lors des Jeux de Paris 2024 Le 7 septembre 2024, Hakim Arezki tire au but en finale des Jeux paralympiques et remporte la médaille d'or avec l'équipe de France de cécifoot. Pourtant, le 27 avril 2001, à l'aube de ses 18 ans, il reçoit une balle explosive tirée par les gendarmes algériens lors d'une manifestation d'étudiants, au moment du " Printemps noir ". Il perd aussitôt la vue. Pour Hakim commence dans les ténèbres un voyage sinueux, entre la France et l'Algérie, entre le monde des voyants et celui des non-voyants, entre le plomb et l'or. Le début d'une deuxième vie, dans l'obscurité, entre espoir et dépassement de soi, guidée par quelques magnifiques étoiles. " Un récit vraiment bouleversant. " Bruce Toussaint - " Bonjour ! La Matinale ", TF1 " Un récit à mettre entre toutes les mains [... ]. Une déclaration d'amour à la vie. " Elodie Suigo - " Le monde d'Elodie ", France Info " Un livre incroyable. " Faustine Bollaert - " Un jour, une vie ", RTL

Par Arthur Cerf, Hakim Arezki
Chez Pocket

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Auteur

Arthur Cerf, Hakim Arezki

Editeur

Pocket

Genre

Football

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Renaître dans la nuit

Arthur Cerf, Hakim Arezki

Paru le 27/08/2026

256 pages

Pocket

8,90 €

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