Huysmans vivant

La biographie de l'un des plus fascinants des écrivains français, à la fois érudite et passionnante. Dissimulé derrière le masque du petit fonctionnaire, Joris-Karl Huysmans a tout vu, tout vécu, tout raconté : le naturalisme, le décadentisme, le satanisme, le retour au catholicisme et, par-dessus tout, la passion dévorante et infinie de la littérature. Il fut l'un des plus grands auteurs de son temps, révolutionna le roman et exerça une influence majeure sur des écrivains aussi singuliers qu'Oscar Wilde, Paul Valéry et Michel Houellebecq. Mais la postérité s'avère parfois capricieuse. Huysmans reste méconnu. Qui sont vraiment l'homme et l'écrivain qui se cachent derrière les clichés faciles, véhiculés au gré des années ? " Agnès Michaux ressuscite l'écrivain sulfureux dans une biographie incarnée, raconte les relations tumultueuses avec ses contemporains et les virages d'une oeuvre à 360 degrés. " Libération " Ce livre est une machine à remonter le temps. " Le Nouvel Obs " La romancière renouvelle l'art de la biographie en nous faisant vivre la vie de l'auteur d'A rebours, comme si l'on était à ses côtés. " Les Echos