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#Roman francophone

Le club de lecture de Martha's Vineyard

Martha Hall Kelly, Martha Hall Kelly

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Pendant la Seconde Guerre mondiale deux soeurs créent un club de lecture pour souder la communauté de leur île. Des décénnies plus tard, leur histoire est redécouverte... 2016, île de Martha's Vineyard. En provenance du Massachusetts, le ferry débarque sa foule de touristes. Mais le petit port légendaire et les belles demeures de bois blancs importent peu à Mari. Un seul nom l'intéresse : " Elizabeth Devereaux ". Un nom qu'elle a trouvé dans les papiers de sa mère, récemment décédée. Sous prétexte d'un cours de peinture particulier avec la célèbre artiste, elle aimerait en apprendre plus sur le lien qui unissait les deux femmes. Elle est loin de se douter que ses questions la ramèneront en pleine Seconde Guerre mondiale, à la découverte un club de lecture qui a bouleversé le cours de la guerre...

Par Martha Hall Kelly, Martha Hall Kelly
Chez Pocket

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Auteur

Martha Hall Kelly, Martha Hall Kelly

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Le club de lecture de Martha's Vineyard

Martha Hall Kelly, Martha Hall Kelly trad. Laura Bourgeois

Paru le 27/08/2026

528 pages

Pocket

10,30 €

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Scannez le code barre 9782266360142
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