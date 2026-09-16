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Calendrier Marylin Monroe

Collectif, Hugo Image

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Marilyn Monroe, dont on célèbre le centenaire de la naissance, n'en finit pas d'éblouir et de fasciner. En 25 images d'exception, ce calendrier fait revivre le jeune modèle à la fraîcheur naturelle, l'icône glamour d'Hollywood devenue sex-symbol planétaire, l'actrice américaine à la carrière fulgurante, qui acquiert, à l'âge de vingt-six ans, une aura universelle. Une mise en lumière des facettes de la comédienne de talent, de la femme, sublime et fragile, disparue mystérieusement à l'apogée de sa gloire et de sa beauté, alors que le rêve devenait réalité. Le mythe est né. Avec ce calendrier 2027, planifiez votre année et admirez tous les quinze jours une nouvelle photo de Marylin Monroe.

Par Collectif, Hugo Image
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Collectif, Hugo Image

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Calendriers adulte

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Calendrier Marylin Monroe

Collectif, Hugo Image

Paru le 16/09/2026

48 pages

Hugo et Compagnie

19,99 €

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Scannez le code barre 9791042906849
9791042906849
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