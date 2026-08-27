100 conseils parentalité

Accompagner son enfant vers de calme et d'autonomie ! Votre enfant est tête en l'air, agité, toujours dans son monde ? Loin d'être un phénomène de mode, le TDAH est un trouble qui touche 5 % des enfants d'âge scolaire et affecte profondément leur quotidien - ainsi que celui de leur famille ! Gérer un enfant TDAH n'est pas toujours facile, mais rassurez-vous : il existe des outils concrets pour lui apprendre à diriger son attention, canaliser son énergie et fluidifier la vie quotidienne. 100 CONSEILS POUR : Mettre en place des routines apaisantes pour fluidifier son quotidien Le soutenir dans sa scolaraité et (re)booster sa confiance en soi L'aider à gérer ses frustruations et ses colères pour éviter les débordements émotionnels Préserver le respect des règles familiales tout en tenant compte de ses particularités