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#Essais

Droit commercial

Stéphane Piédelièvre

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Une approche claire et détaillée de la notion de commercialité. Cet ouvrage, qui s'adresse principalement aux étudiants de L2 et L3 , propose une approche claire et détaillée de la notion de commercialité . Il intéressera également les praticiens souhaitant actualiser leurs connaissances en droit commercial. Complexe dans le système français, cette notion suscite de nombreuses questions appelant des solutions concrètes d'une grande importance comme les régimes de compétence et de preuve. Cet ouvrage aborde la question du droit commercial à travers les actes de commerce, les commerçants, les fonds de commerce, ainsi que la concurrence et la consommation. L'auteur s'est appliqué à présenter les règles qui constituent les principes de l'activité marchande .

Par Stéphane Piédelièvre
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Stéphane Piédelièvre

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Concurrence, consommation

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Droit commercial

Stéphane Piédelièvre

Paru le 27/08/2026

Editions Dalloz

27,00 €

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Scannez le code barre 9782247250202
9782247250202
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