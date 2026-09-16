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#Roman francophone

Honeymoon Phase

Amy Daws

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Epouser son meilleur ami : plan de secours ou coeur en danger ? Pour devenir l'unique propriétaire de l'entreprise familiale, Addison Monroe doit être mariée pendant au moins un an. Son problème ? Indépendante et farouchement attachée à sa liberté, elle ne se sent pas prête à se lancer dans une véritable relation. Sa solution ? Participer à une compétition locale de bûcherons pour y trouver un époux rapidement. Luke Fletcher, son meilleur ami, n'est pas prêt à la voir s'unir à un inconnu. Amoureux d'elle en secret depuis des années, il lui propose un arrangement aussi simple que risqué : un mariage de convenance, le temps de remplir les conditions de l'héritage. Sur le papier, le plan est parfait. En pratique, tout se complique lorsque leur entourage s'en mêle et que cette fausse union devient bien trop concrète. Entre fiction et réalité, Addison et Luke accepteront-ils de laisser leur amitié évoluer ?

Par Amy Daws
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Amy Daws

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Honeymoon Phase

Amy Daws

Paru le 16/09/2026

500 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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Scannez le code barre 9791042903411
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