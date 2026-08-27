Les notions fondamentales du droit commercial et des affaires. Ce manuel présente, de manière claire et synthétique, les notions fondamentales de l'ensemble du droit commercial et du droit des affaires , en mentionnant les principaux articles de loi et décisions de justice pour ceux qui veulent approfondir ou préparer des travaux dirigés. La nouvelle édition traite notamment : - des actes de commerce ; - des commerçants ; - du fonds de commerce - des sociétés commerciales ; - du droit de la concurrence ; - des contrats commerciaux ; - des moyens de paiement ; - des opérations de crédit et de financement ; - du droit des entreprises en difficulté. L'ouvrage s'adresse aux étudiants en droit, en AES, aux élèves d'écoles de commerce et d'IUT, ainsi qu'aux candidats aux examens d'entrée aux professions d'avocat, de magistrat et de notaire, et aux personnes suivant un enseignement à distance. Il fournit l'essentiel des connaissances requises pour réussir les examens dans ces disciplines.