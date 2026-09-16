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#Comics

1976-1979

Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney

ActuaLitté
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Un homme sans nom, au visage impassible et vêtu d'un costume bleu et rouge, est le dernier survivant d'un lointain peuple alien. De son côté, James Michael Starling, un garçon de douze ans, grandit isolé, élevé par des parents qui sont en fait des robots. Un lien mystérieux et profond unit l'homme et l'enfant, les poussant à remettre en question leur réalité... et donnant naissance à Oméga l'Inconnu ! Créé en 1976 par Steve Gerber, Mary Skrenes et Jim Mooney, l'étrange super-héros Oméga a connu une courte carrière éditoriale. Mais grâce à sa narration originale et ses thèmes singuliers, la série est devenue culte. Les dix épisodes de la série sont dessinés par Jim Mooney.

Par Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney
Chez Panini France

|

Auteur

Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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1976-1979

Steve Gerber, Mary Skrenes, Jim Mooney

Paru le 16/09/2026

240 pages

Panini France

32,00 €

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Scannez le code barre 9791039146005
9791039146005
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