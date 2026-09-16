Un homme sans nom, au visage impassible et vêtu d'un costume bleu et rouge, est le dernier survivant d'un lointain peuple alien. De son côté, James Michael Starling, un garçon de douze ans, grandit isolé, élevé par des parents qui sont en fait des robots. Un lien mystérieux et profond unit l'homme et l'enfant, les poussant à remettre en question leur réalité... et donnant naissance à Oméga l'Inconnu ! Créé en 1976 par Steve Gerber, Mary Skrenes et Jim Mooney, l'étrange super-héros Oméga a connu une courte carrière éditoriale. Mais grâce à sa narration originale et ses thèmes singuliers, la série est devenue culte. Les dix épisodes de la série sont dessinés par Jim Mooney.