Elle a osé révéler sa maladie au monde entier. Là où tant d'autres stars auraient capitulé, Céline Dion a documenté sa lutte de chaque instant pour pouvoir remonter sur scène. " Même s'il me faut ramper ", disait-elle. Personne n'y croyait et pourtant, après moult annulations, Céline Dion est revenue : sur la tour Eiffel, pour les JO de 2024, le temps d'un hymne à l'amour mémorable, puis en septembre 2026, pour une série de concerts à Paris et à l'international. Elle n'est pas guérie, certes - pour l'instant, sa maladie est incurable -, mais elle se bat. La plus grande chanteuse du monde a beau dire qu'elle est un livre ouvert, d'elle, on ignore pourtant encore bien des choses : sa détermination à avoir une carrière à la Michael Jackson ; ses ruses pour faire succomber René Angélil ; sa solitude, immense, depuis qu'elle a perdu son mari en 2016 et sa mère Thérèse en 2020 ; sa peur et ses doutes, entre 2020 et 2026, alors qu'elle était devenue la recluse de Vegas et a cru sombrer... Laurence Pieau et Hervé Tropéa ont suivi les traces du couple, de Charlemagne, au Québec, à Las Vegas. Ils réunissent dans cet ouvrage les témoignages inédits de la famille de la star, de ses musiciens, de ses producteurs... et aussi de ceux qui l'aident à lutter contre la maladie. Sans parti pris, les auteurs percent le mystère de celle qui est devenue un exemple pour le monde entier.