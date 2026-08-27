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#Essais

Céline Dion

Laurence Pieau, Hervé Tropéa

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Elle a osé révéler sa maladie au monde entier. Là où tant d'autres stars auraient capitulé, Céline Dion a documenté sa lutte de chaque instant pour pouvoir remonter sur scène. " Même s'il me faut ramper ", disait-elle. Personne n'y croyait et pourtant, après moult annulations, Céline Dion est revenue : sur la tour Eiffel, pour les JO de 2024, le temps d'un hymne à l'amour mémorable, puis en septembre 2026, pour une série de concerts à Paris et à l'international. Elle n'est pas guérie, certes - pour l'instant, sa maladie est incurable -, mais elle se bat. La plus grande chanteuse du monde a beau dire qu'elle est un livre ouvert, d'elle, on ignore pourtant encore bien des choses : sa détermination à avoir une carrière à la Michael Jackson ; ses ruses pour faire succomber René Angélil ; sa solitude, immense, depuis qu'elle a perdu son mari en 2016 et sa mère Thérèse en 2020 ; sa peur et ses doutes, entre 2020 et 2026, alors qu'elle était devenue la recluse de Vegas et a cru sombrer... Laurence Pieau et Hervé Tropéa ont suivi les traces du couple, de Charlemagne, au Québec, à Las Vegas. Ils réunissent dans cet ouvrage les témoignages inédits de la famille de la star, de ses musiciens, de ses producteurs... et aussi de ceux qui l'aident à lutter contre la maladie. Sans parti pris, les auteurs percent le mystère de celle qui est devenue un exemple pour le monde entier.

Par Laurence Pieau, Hervé Tropéa
Chez Robert Laffont

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Auteur

Laurence Pieau, Hervé Tropéa

Editeur

Robert Laffont

Genre

Variété internationale

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Céline Dion

Laurence Pieau, Hervé Tropéa

Paru le 27/08/2026

288 pages

Robert Laffont

20,00 €

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