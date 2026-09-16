Shadow, Tome 02

En épluchant les petites annonces, Samir découvre de mystérieux messages codés. On dirait qu'une bande de malfrats prépare un sale coup dans la ville ! Le club des 3S va devoir décrypter les messages pour les arrêter à temps. Heureusement, ils peuvent compter sur la mystérieuse Shadow pour leur donner un coup de main ! Une héroïne hors du commun Shadow est une enquêtrice masquée. Avec fidèle compagnon chat, elle récupère des indices en secret, qu'elle donne ensuite à ses amis du club des apprentis détectives pour les aider à résoudre l'affaire. Une série d'enquêtes interactives De petits romans policiers parfaitement adaptés à des lecteurs à partir de 7 ans. Grâce à un carnet d'enquête à la fin du roman, les lecteurs peuvent noter les indices parsemés dans le texte et les images pour tenter de résoudre le mystère avant les héros.
Par
Alexandra Garibal, Elisabeth Jammes Chez
Bayard jeunesse
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