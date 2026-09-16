Shadow, Tome 02

En épluchant les petites annonces, Samir découvre de mystérieux messages codés. On dirait qu'une bande de malfrats prépare un sale coup dans la ville ! Le club des 3S va devoir décrypter les messages pour les arrêter à temps. Heureusement, ils peuvent compter sur la mystérieuse Shadow pour leur donner un coup de main ! Une héroïne hors du commun Shadow est une enquêtrice masquée. Avec fidèle compagnon chat, elle récupère des indices en secret, qu'elle donne ensuite à ses amis du club des apprentis détectives pour les aider à résoudre l'affaire. Une série d'enquêtes interactives De petits romans policiers parfaitement adaptés à des lecteurs à partir de 7 ans. Grâce à un carnet d'enquête à la fin du roman, les lecteurs peuvent noter les indices parsemés dans le texte et les images pour tenter de résoudre le mystère avant les héros.