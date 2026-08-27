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Revue d'éthique et de théologie morale N° 334

Cerf, Anonyme .

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L'Eglise et les divorcés, après Amoris laetitia L'histoire de l'association Chrétiens divorcés, chemins d'espérance (Guy de Lachaux) L'épiscopat français et la question délicate des divorcés remariés. Des années 1960 à 2016 (Olivier Landron) "Voici l'époux qui vient". Jésus, le Messie issu de mariages impossibles (Philippe Lefebvre) Les conséquences morales et sacramentelles d'Amoris laetitia pour les baptisés divorcés en nouvelle union (Alain Thomasset, Hélène Bricout) Le divorce en régime protestant (Olivier Abel) L'office des secondes noces. Le deuxième ou troisième mariage dans l'Eglise orthodoxe (Christos Filiotis) Conclusion du colloque : une pastorale pour tous (Mgr Jean-Luc Brunin) Varia Rescrit pontifical du 5 juin 2017 (pape François) L'accompagnement spirituel en fin de vie. L'abbé Huvelin et Emile Littré (Pierre Labaste)

Par Cerf, Anonyme .
Chez Cerf

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Auteur

Cerf, Anonyme .

Editeur

Cerf

Genre

Ethique

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Revue d'éthique et de théologie morale N° 334

Cerf, Anonyme .

Paru le 27/08/2026

128 pages

Cerf

22,00 €

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Scannez le code barre 9782204176804
9782204176804
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