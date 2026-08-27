Revue d'éthique et de théologie morale N° 334

L'Eglise et les divorcés, après Amoris laetitia L'histoire de l'association Chrétiens divorcés, chemins d'espérance (Guy de Lachaux) L'épiscopat français et la question délicate des divorcés remariés. Des années 1960 à 2016 (Olivier Landron) "Voici l'époux qui vient". Jésus, le Messie issu de mariages impossibles (Philippe Lefebvre) Les conséquences morales et sacramentelles d'Amoris laetitia pour les baptisés divorcés en nouvelle union (Alain Thomasset, Hélène Bricout) Le divorce en régime protestant (Olivier Abel) L'office des secondes noces. Le deuxième ou troisième mariage dans l'Eglise orthodoxe (Christos Filiotis) Conclusion du colloque : une pastorale pour tous (Mgr Jean-Luc Brunin) Varia Rescrit pontifical du 5 juin 2017 (pape François) L'accompagnement spirituel en fin de vie. L'abbé Huvelin et Emile Littré (Pierre Labaste)