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Heartless Manor Tome 2

Alfreda Enwy

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Parfois, il existe des monstres bien plus dangereux que des serpents... Astéria rêve toujours de liberté, même si son coeur commence à vaciller face à la noirceur magnétique d'Atlas et Neven. Prisonnière d'un jeu cruel où désir et domination s'entrelacent, elle doit faire face à des sentiments contradictoires qui brouillent les limites entre haine et fascination. Mais le danger ne vient plus d'eux. Pour la première fois, Atlas et Neven sont traqués par un ennemi insaisissable, un fantôme venu du passé, déterminé à les anéantir. Tandis que les ombres se referment autour d'eux, Astéria prend conscience, troublée, que voir leur univers s'effondrer n'éveille pas cette satisfaction tant espérée, mais laisse un goût amer à ses rêves de liberté. La peur change de visage, et dans ce jeu où tout bascule, les rôles pourraient bien s'inverser... Tropes : #HaremInversé #DarkRomance #ProximitéForcée Niveau d'intensité : 4/4 Présence de trigger warnings "Juste parfait. Dangereusement venimeux mais irrésistible". @Maelys17 A propos de l'autrice Passionnée de livres et de mots, Alfreda Enwy aime s'inventer des histoires et a souvent la tête dans les nuages. Irrécupérable sentimentale et addict aux romances, elle s'est décidée à écrire les siennes. Qu'il s'agisse de romance contemporaine ou de New Adult, Alfreda se plonge avec délectation dans les univers de ses romans et tombe régulièrement amoureuse de ses hommes de papier...

Par Alfreda Enwy
Chez HarperCollins France

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Auteur

Alfreda Enwy

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Heartless Manor Tome 2

Alfreda Enwy

Paru le 16/09/2026

400 pages

HarperCollins France

8,50 €

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