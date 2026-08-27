La vie du monde à venir

Y a-t-il un mystère plus insaisissable pour les chrétiens que la vie après la mort ? Au coeur de la foi chrétienne, la vie éternelle n'est pas une réalité lointaine et abstraite. C'est à la lumière de cette vie d'après que le parcours de chaque croyant trouve sa véritable orientation. Seule la fin donne au chemin son sens, c'est-à-dire à la fois sa signification et sa direction. Alors que cette interrogation disparaît des discours théologiques, Elie Collin s'appuie sur l'Ecriture et la Tradition pour proposer de la réhabiliter. Dans un monde qui absolutise le présent et évacue la perspective de l'éternité, cet ouvrage d'une grande fécondité invite à interroger le mystère de la béatitude que Dieu veut pour nous et à en explorer la profondeur. Pas de fuite hors du monde ni de vaine spéculation, mais un développement théologique rigoureux et une méditation confiante et enthousiaste. Un livre décisif qui restitue à l'espérance chrétienne sa force intellectuelle et spirituelle, à rebours des simplifications contemporaines. Membre laïc de la Communauté de l'Emmanuel, Elie Collin est agrégé de philosophie et doctorant. Ses recherches portent sur la métaphysique thomiste.