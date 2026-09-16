A Killer Kind of Romance

Et si l'homme parfait était en réalité un serial killer ? Scarlett Moore ne croit pas à l'amour. Sa passion, c'est le crime, et les romans policiers qu'elle analyse chaque semaine dans son podcast. Mais voilà qu'un assassin se met à reproduire, un à un, les meurtres qu'elle raconte à l'antenne. Scarlett compte bien arrêter celui qui plonge sa petite ville dans l'horreur, et tous les indices mènent à Rafael Gray, son séduisant voisin dont le retour en ville coïncide étrangement avec le premier meurtre. Rafael semble décidé à la conquérir, et lui résister est presque impossible. Charmant, attentionné et armé d'un sourire dévastateur, il a tout de l'homme idéal, de ceux qui n'existent que dans les livres. Mais la dernière fois qu'elle lui a avoué ses sentiments, il lui a brisé le coeur, et à présent il est le suspect numéro un de son enquête. On dit que les histoires d'amour finissent toujours bien... celle-ci pourrait s'avérer mortelle. Tropes : #SmallTown #MurderMystery #HeFellFirst Niveau d'intensité = 3/4 Présence de trigger warnings A propos de l'autrice Letizia Lorini est une autrice italienne, classée parmi les best-sellers de USA Today grâce à sa série Love & Other Recipes. Elle adore écrire des histoires réconfortantes, avec un fort potentiel de fous rires. Titulaire de diplômes en sociologie et en criminologie, Letizia parle trois langues et ne commence jamais sa journée sans avoir dépassé la dose quotidienne recommandée de café.