Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Qui a tué Madeline ?

Rachel Corenblit, Florence Hinckel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un thriller YA haletant dans les coulisses du monde glamour... et impitoyable. Février 1990. Madeline, une jeune mannequin en pleine ascension, est retrouvée noyée dans la piscine d'un hôtel de luxe parisien. Elle a été assassinée. A travers des lettres manuscrites, post-it, interrogatoires et documents secrets, le roman construit un véritable dossier d'enquête qui tourne autour d'une question centrale : Qui a tué Madeline ? Un ou une rivale jalouse de son succès ? Son amie Eva, qui avait rendez-vous avec elle le soir du crime ? M. Francis, le sulfureux directeur de l'agenre Cream ? Ou encore cette ancienne top-modèle prête à tout pour que sa fille réussisse ?

Par Rachel Corenblit, Florence Hinckel
Chez Nathan

|

Auteur

Rachel Corenblit, Florence Hinckel

Editeur

Nathan

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qui a tué Madeline ? par Rachel Corenblit, Florence Hinckel

Commenter ce livre

 

Qui a tué Madeline ?

Rachel Corenblit, Florence Hinckel

Paru le 27/08/2026

400 pages

Nathan

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095059750
9782095059750
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.