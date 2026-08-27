Un thriller YA haletant dans les coulisses du monde glamour... et impitoyable. Février 1990. Madeline, une jeune mannequin en pleine ascension, est retrouvée noyée dans la piscine d'un hôtel de luxe parisien. Elle a été assassinée. A travers des lettres manuscrites, post-it, interrogatoires et documents secrets, le roman construit un véritable dossier d'enquête qui tourne autour d'une question centrale : Qui a tué Madeline ? Un ou une rivale jalouse de son succès ? Son amie Eva, qui avait rendez-vous avec elle le soir du crime ? M. Francis, le sulfureux directeur de l'agenre Cream ? Ou encore cette ancienne top-modèle prête à tout pour que sa fille réussisse ?