Comptines d'automne T'choupi

Les comptines préférées des tout-petits pour célébrer l'automne dans un livre sonore avec T'choupi ! Avec T'choupi, l'enfant découvre 6 comptines incontournables pour entrer joyeusement dans l'automne : Petit escargot, Gouttes, gouttelettes de pluie, Vent frais, vent du matin... Grâce aux boutons, le tout-petit peut écouter chaque comptines en autonomie en appuyant sur l'illustration correspondante. Un album sonore parfait aux scènes automnales qui crée un univers doux et rassurant, proche du quotidien des enfants. Un livre sonore irrésistile pour partager la magie de l'automne en musique dès 2 ans.