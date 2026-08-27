Prêt ! dit Lapin

Un album tendre et pétillant qui capture avec humour la magie (et le chaos ! ) les moments de préparation en famille ! Une belle histoire où Papa et Lapin se péparent pour une sortie au parc... du moins, ils essaient ! Un album qui met en scène une relation complice, pleine d'amour et d'imperfections charmantes. Les tout-petits y redécouvrent les transitions du quotidien avec bienveillante, et dédramatisent ces instants parfois mouvementés. Une belle lecture à partager dès 2 ans, pour s'amuser ensemble... tout en essayant d'être "prêts" à temps !