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Un Empire de sable

Ruta Sepetys

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Fortune immense, glammour irrésistible, secrets dangereux : une dynastie familiale règne et se fissure au coeur des années folles. Marjorie Lennox est la plus jeune héritière d'une famille de magnats de l'industrie automobile. Créative, impulsive et perpétuellement à contre-courant, elle est depuis longtemps rejetée par son père autoritaire. Son rêve : devenir styliste dans la haute couture. En cachette, elle rejoint une résidence d'artistes financée par un mystérieux bienfaiteur. Mais les choses prennent rapidement une tournure inquiétante : les femmes y étudient et s'évaporent tour à tour, pour être remplacée le lendemain.

Par Ruta Sepetys
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Ruta Sepetys

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans, témoignages & Co

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Un Empire de sable

Ruta Sepetys trad. Caroline Bouet

Paru le 27/08/2026

390 pages

Editions Gallimard

19,90 €

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Scannez le code barre 9782075245876
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