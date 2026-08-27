Un Empire de sable

Fortune immense, glammour irrésistible, secrets dangereux : une dynastie familiale règne et se fissure au coeur des années folles. Marjorie Lennox est la plus jeune héritière d'une famille de magnats de l'industrie automobile. Créative, impulsive et perpétuellement à contre-courant, elle est depuis longtemps rejetée par son père autoritaire. Son rêve : devenir styliste dans la haute couture. En cachette, elle rejoint une résidence d'artistes financée par un mystérieux bienfaiteur. Mais les choses prennent rapidement une tournure inquiétante : les femmes y étudient et s'évaporent tour à tour, pour être remplacée le lendemain.