A Miami, le juge Gibbs est la terreur de la pègre. Avec lui, les truands sont assurés d'en prendre pour le maximum. Il n'a pratiquement que des ennemis. Mais lequel aura été assez fou pour déposer un alligator affamé dans son jardin ?? Une ex-sirène (légèrement déjantée), miss Chichi, une jeune et appétissante auxiliaire de justice, une petite esclave Noire morte depuis 135 ans et les redoutables frères Crowe, ploucs bornés et psychopathes, ajoutent leur poignée de piment à la vie du juge infernal, surnommé Maximum Bob. Un thriller époustouflant par l'auteur de "Zigzag Movie" . "? Elmore Leonard ne cesse de devenir meilleur au fil des ans. Il nous laisse tous - nous les autres auteurs de romans policiers - verts de jalousie. ? " (Tony Hillerman)