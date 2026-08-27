"Ce que veut un homme artiste, c'est une esclave et, quand il épouse une femme artiste, il a en prime une esclave qui voit en lui un génie". Quatre destins d'artistes d'horizons différents s'entrelacent. Tous portent la même initiale : G. Il y a le peintre G, qui décide du jour au lendemain de peindre ses toiles à l'envers, au grand désarroi de sa femme. Une directrice de musée, témoin d'une chute mortelle lors de la rétrospective de la célèbre G. La jeune et brillante G, prisonnière d'un mari excessivement possessif. Et enfin le cinéaste G, rattrapé par son enfance à l'approche de la mort de sa mère. Tous, chacun à leur manière, vont faire l'expérience de la violence de la création et de la difficulté d'exister dans l'ombre d'autrui. Roman novateur et radical, Parade déploie une réflexion éclatante sur l'art, le couple, le genre et le deuil.