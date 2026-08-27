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#Roman francophone

Parade

Rachel Cusk

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"Ce que veut un homme artiste, c'est une esclave et, quand il épouse une femme artiste, il a en prime une esclave qui voit en lui un génie". Quatre destins d'artistes d'horizons différents s'entrelacent. Tous portent la même initiale : G. Il y a le peintre G, qui décide du jour au lendemain de peindre ses toiles à l'envers, au grand désarroi de sa femme. Une directrice de musée, témoin d'une chute mortelle lors de la rétrospective de la célèbre G. La jeune et brillante G, prisonnière d'un mari excessivement possessif. Et enfin le cinéaste G, rattrapé par son enfance à l'approche de la mort de sa mère. Tous, chacun à leur manière, vont faire l'expérience de la violence de la création et de la difficulté d'exister dans l'ombre d'autrui. Roman novateur et radical, Parade déploie une réflexion éclatante sur l'art, le couple, le genre et le deuil.

Par Rachel Cusk
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Rachel Cusk

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Parade

Rachel Cusk trad. Blandine Longre

Paru le 27/08/2026

224 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073151537
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