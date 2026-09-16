Et nue, je suis entrée dans l'eau

Trois femmes en quête de liberté, de beauté, d'une vie intense. Face à elles, des hommes qui violentent et détruisent. Mais certaines proies apprennent à se défendre. Jusqu'où iront-elles ? Ce triptyque, à la tension implacable, met à nu les rapports de domination et leur oppose une forme de justice poétique, portée par une écriture féroce et précise. Après Traverser les montagnes, et venir naître ici (Les Escales, 2024), salué par la critique et les lecteurs, Marie Pavlenko confirme son talent et mêle étroitement suspense psychologique, inquiétante étrangeté et critique sociale. Romancière et poétesse, Marie Pavlenko compose depuis plus de quinze ans une oeuvre originale et engagée. Couronnés par de nombreuses distinctions, comme le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres, ses ouvrages sont traduits dans une vingtaine de langues.