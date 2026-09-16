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#Roman francophone

Et nue, je suis entrée dans l'eau

Marie Pavlenko

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Trois femmes en quête de liberté, de beauté, d'une vie intense. Face à elles, des hommes qui violentent et détruisent. Mais certaines proies apprennent à se défendre. Jusqu'où iront-elles ? Ce triptyque, à la tension implacable, met à nu les rapports de domination et leur oppose une forme de justice poétique, portée par une écriture féroce et précise. Après Traverser les montagnes, et venir naître ici (Les Escales, 2024), salué par la critique et les lecteurs, Marie Pavlenko confirme son talent et mêle étroitement suspense psychologique, inquiétante étrangeté et critique sociale. Romancière et poétesse, Marie Pavlenko compose depuis plus de quinze ans une oeuvre originale et engagée. Couronnés par de nombreuses distinctions, comme le Grand Prix de la Société des Gens de Lettres, ses ouvrages sont traduits dans une vingtaine de langues.

Par Marie Pavlenko
Chez Rivages

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Auteur

Marie Pavlenko

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

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Et nue, je suis entrée dans l'eau

Marie Pavlenko

Paru le 16/09/2026

96 pages

Rivages

14,00 €

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Scannez le code barre 9782743671990
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