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#Roman étranger

Baignade surveillée

Laura Kasischke

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Qui à Mission Hills pourrait oublier le 16 juillet 1969 ? Le matin, tous les regards étaient médusés par les premières images d'une fusée décollant vers la Lune. L'après-midi, le petit Richie Manning se noyait dans la nouvelle piscine bleu lagon du quartier, bondée en cette journée si chaude. Une maître-nageuse était pourtant présente - une splendide étudiante, aux longs cheveux blonds et aux jambes parfaitement bronzées. Mais derrière ses lunettes de soleil, surveillait-elle vraiment la baignade ? De ce jour tragique qui fait chavirer une famille et toute une communauté, Laura Kasischke scrute chaque recoin, sans relâche, pour en saisir toutes les failles. Elle plonge également dans les destins des témoins clés, qui se trouvent heurtés, par ricochet. Baignade surveillée, lecture vertigineuse, signe le retour époustoufl ant de l'immense écrivaine américaine.

Par Laura Kasischke
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Laura Kasischke

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 27/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

23,00 €

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