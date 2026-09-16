"Le sport m'a affranchi et sauvé. A Val Thorens, où je suis devenu le plus jeune chef étoilé en 2006. A Talloires, au bord du lac d'Annecy, où j'ai repris en 2016 l'institution du Père Bise. Je ne pourrais pas vivre sans sport ; et je vis pour cuisiner. Le mouvement nous donne de l'élan et procure des petits bonheurs que chacun peut atteindre avec un simple vélo ou une bonne paire de baskets". Jean Sulpice a toujours construit sa cuisine autour du même équilibre : la nature et le dépassement de soi. Vélo, ski, alpinisme... aucune journée ne s'imagine sans une sortie en montagne. Le chef sportif nous entraîne dans dix défis mythiques : ascension du mont Blanc, Pierra Menta, étape du Tour de France, GR20, Sept Majeurs... Autant d'exploits comme points de départ de ses meilleures recettes imaginées pour les besoins des sportifs. Quand la haute cuisine rencontre la montagne, le goût de l'effort devient une philosophie de vie. Préface de Marion Rousse, ancienne cycliste professionnelle, directrice du Tour de France Femmes, consultante France Télévisions.