L'année du rugby

Retour en texte et en images sur une année de rugby exceptionnelle ! En Top 14, aucune équipe du top 6 de la saison précédente n'a réussi à maintenir son rang, hormis le Stade toulousain qui s'offre un quatrieme sacre d'affilée. En Pro D2, le RC Vannes a dominé de la tête et des épaules le championnat pour retrouver l'élite un an après sa descente. Sur le plan européen, les clubs français confirment leur hégémonie avec la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup et de Montpellier en Challenge Cup. Le Tournoi des Six Nations a vu le XV de France sacré pour la deuxième année de suite, dans le sillage d'un Louis Bielle-Biarrey historique et au terme d'un match épique face à l'Angleterre. Découvrez également les résultats et analyses du nouveau Nations Championship, du championnat de Nationale ainsi que des équipes de France jeunes et féminines.