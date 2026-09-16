La vie des gens timides

"Je fais partie des gens timides. Quand on me donne la parole, quand l'injonction de bien dire pèse sur moi, je faillis. Mes pensées s'embrouillent. De l'intérieur, je sens mon visage chauffer. Je perds le contrôle. Longtemps, j'ai cru être seule. Les timides sont un groupe éparpillé, sans conscience de lui-même, isolé dans un monde où tout paraît si simple pour celles et ceux qui maîtrisent l'art oratoire autant que le small talk. Sur quoi repose cette différence ? Existe-t-il des individus naturellement doués pour s'emparer des lieux et capter l'attention, et d'autres faits pour rester en retrait ? Ou bien y a-t-il des forces sociales qui poussent certains au silence et à l'effacement ? " Dans une enquête intime, Joséphine Legeay apprivoise ce malaise qui nous envahit parfois. La timidité se transmet-elle de mère en fille ? Se déploie-t-elle différemment selon la place que l'on occupe dans la société ? Prend-elle racine dans les silences familiaux, dans les maisons vides, dans les profondeurs de l'enfance ou de l'adolescence ? Pourquoi le corps des timides, parfois, refuse-t-il de leur obéir ? Mobilisant aussi bien des témoignages que des textes sociologiques et philosophiques, ce livre nous invite à repenser cette manière si sensible, si profondément humaine, de vivre avec les autres. Dans un monde qui valorise à outrance l'assurance et l'exposition de soi, il est temps de changer notre regard sur la timidité.