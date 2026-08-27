Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman étranger

Les hommes qui comptent

Pereda De, Josep La Selva

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La traduction française inédite du roman satirique Los hombres de pro, que son auteur a tenu a placé en tête de ses oeuvres complètes, au mépris de la chronologie. Chef-d'oeuvre du costumbrisme espagnol, Les hommes qui comptent n'est pas seulement une critique sociale féroce : c'est une galerie de portraits savoureux, portée par une langue riche et un sens aigu de l'observation. Un roman intemporel sur le prix de l'ambition et la perte de l'authenticité. Dans cette oeuvre où le rire se mêle à l'amertume pour démasquer les impostures de la respectabilité, José María de Pereda dépeint avec une ironie mordante les travers de la vanité bourgeoise et du désir maladif de reconnaissance, les faux-semblants de la politique locale et nationale, et le choc des valeurs entre la tradition rurale, chère au romancier, et la modernité citadine souvent superficielle.

Par Pereda De, Josep La Selva
Chez Editions Le Drapeau blanc

|

Auteur

Pereda De, Josep La Selva

Editeur

Editions Le Drapeau blanc

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les hommes qui comptent par Pereda De, Josep La Selva

Commenter ce livre

 

Les hommes qui comptent

Pereda De, Josep La Selva trad. Jacques Porcher

Paru le 15/10/2026

204 pages

Editions Le Drapeau blanc

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791093228693
9791093228693
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.