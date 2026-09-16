Cybersécurité offensive, test d’intrusion et exploitation de vulnérabilités

Ce livre sur la cybersécurité décrit la manière dont les attaques sont réellement menées, au-delà des méthodologies théoriques et des modèles trop simplistes. Il s'adresse aux personnes souhaitant s'orienter vers la sécurité offensive, aux professionnels qui veulent sortir du cadre académique, ainsi qu'aux défenseurs cherchant à comprendre concrètement les mécanismes d'attaque. Loin d'une approche basée sur des recettes ou des frameworks appliqués mécaniquement, l'auteur s'appuie sur plus de quinze années d'expérience pour proposer une lecture réaliste des attaques. Une compromission ne repose pas sur un outil ou une vulnérabilité isolée, mais sur la capacité à appréhender un contexte, exploiter ses faiblesses et s'adapter en permanence. Le livre présente les différentes approches offensives, des tests d'intrusion aux exercices Red Team et Threat Led, puis aborde la préparation d'une mission : qualification, organisation du travail, collecte d'évidences et restitution exploitable. Les phases de reconnaissance sont détaillées, depuis l'OSINT jusqu'à l'énumération active, avec l'analyse de la surface d'attaque, l'identification de services exposés, de défauts de configuration, de fuites d'identifiants ou de failles liées à la supply chain. L'exploitation est abordée comme une construction progressive : vulnérabilités connues (CVE), failles inédites, chaînes d'attaque, infrastructures offensives, Command and Control (C2), pivoting, contournement des protections endpoint, délivrance de charges malveillantes et intrusion physique. A travers des vulnérabilités récentes, dont plusieurs découvertes par l'auteur, le lecteur suit la démarche complète, de l'identification à la réalisation d'un Proof of Concept (PoC). Post-exploitation, exploitation d'Active Directory, évaluation des risques (MITRE ATT&CK, CVSS, EPSS) et restitution orientée impact métier complètent cette approche pragmatique pour apprendre à raisonner et penser comme un attaquant. Illustré par des situations réelles et des retours d'expérience, ce livre propose une approche pragmatique pour comprendre et reproduire les logiques d'attaque. A l'heure de l'automatisation et de l'IA, ce qui fait la différence reste la capacité à raisonner et à penser comme un attaquant, là où les approches automatisées atteignent leurs limites.