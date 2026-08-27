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#Roman francophone

De toute son âme

René Bazin

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"De toute son âme se passe à Nantes. Les Bretons, eux aussi, ont quelque chose de ce caractère traditionnel des vieilles races françaises avec, en plus, un entêtement excessif. Il y a, dans le roman De toute son âme de René Bazin, un peu de ce problème qui a préoccupé toutes les âmes jeunes, nobles et aimantes, la réhabilitation par l'amour de la femme tombée, l'éternelle histoire de la rédemption de la Madeleine et de la Samaritaine. Il y a aussi de grandes préoccupations morales et religieuses, que dans ces dernières années on a voulu écarter du roman avec trop d'exclusivisme, pensons-nous , le roman et le théâtre peuvent produire des oeuvres d'art didactiques, et rester cependant dans la tradition de notre littérature, qui est avant tout une littérature de société". (Robert Cantel)

Par René Bazin
Chez Editions Le Drapeau blanc

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Auteur

René Bazin

Editeur

Editions Le Drapeau blanc

Genre

Littérature française

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De toute son âme

René Bazin

Paru le 15/10/2026

294 pages

Editions Le Drapeau blanc

18,00 €

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Scannez le code barre 9791093228624
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