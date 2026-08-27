"De toute son âme se passe à Nantes. Les Bretons, eux aussi, ont quelque chose de ce caractère traditionnel des vieilles races françaises avec, en plus, un entêtement excessif. Il y a, dans le roman De toute son âme de René Bazin, un peu de ce problème qui a préoccupé toutes les âmes jeunes, nobles et aimantes, la réhabilitation par l'amour de la femme tombée, l'éternelle histoire de la rédemption de la Madeleine et de la Samaritaine. Il y a aussi de grandes préoccupations morales et religieuses, que dans ces dernières années on a voulu écarter du roman avec trop d'exclusivisme, pensons-nous , le roman et le théâtre peuvent produire des oeuvres d'art didactiques, et rester cependant dans la tradition de notre littérature, qui est avant tout une littérature de société". (Robert Cantel)