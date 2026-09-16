PowerShell, Active Directory et Entra ID

Automatiser la gestion des identités et des accès dans un environnement Microsoft hybride avec PowerShell et renforcer la sécurité, tel est le sujet de cet ouvrage destiné aux administrateurs systèmes et réseaux, ingénieurs IT, consultants ou étudiants en informatique. Son objectif est de donner au lecteur les méthodes, les scripts et les bonnes pratiques pour administrer et sécuriser une infrastructure d'identité moderne, entre Active Directory et Entra ID. L'ouvrage propose une progression complète, des fondamentaux Windows et de l'automatisation jusqu'à l'administration avancée des identités et des accès. Le lecteur apprend à exploiter efficacement PowerShell, à gérer les ressources et services Windows, à administrer Active Directory, DNS, FSMO et GPO, puis à étendre ces compétences aux environnements hybrides et cloud Microsoft 365. La seconde partie ouvre sur les enjeux actuels de l'Identity and Access Management (IAM) : gouvernance des accès, authentification multifacteur, Zero Trust, protection des identités et détection des menaces avec les outils Microsoft de sécurité. Des conseils d'expert, des scripts concrets, des mises en situation et des exercices jalonnent l'ouvrage pour passer rapidement de la théorie à la pratique.