"Mon doc'imagier sonore" , la seule collection d'imagiers documentaires à écouter ! La pluie, les flaques, le cerf, les noix, le cerf-volant... Ce ne sont pas moins de vingt-quatre éléments de l'automne à découvrir par le biais de trente sons et ambiances sonores. Un imagier documentaire sonore pour une première découverte Sur chaque page, bébé découvrira quatre éléments à écouter, par exemple les feuilles mortes, la pomme de pin, l'écureuil et le cerf. Ces quatre éléments sont repris en page de droit et contextualisés dans une grande scène de forêt, accompagnée d'une ambiance sonore de quinze secondes, favorisant l'immersion et l'identification des environnements sonore qu'il découvre. Chaque grande scène est accompagnée d'une information documentaire. En dernière double page, bébé découvrira un cherche-et-trouve sonore dans lequel il devra reconnaître six sons écoutés précédemment et retrouver les éléments dans la grande image. Vingt-quatre sons de l'automne à découvrir La pluie, les flaques, le cerf, les noix, le cerf-volant, l'écureuil, l'herbier, le déguisement d'Halloween, la soupe... ce sont en tout vingt-quatre sons de l'automne à écouter, organisés en six catégories : le temps, les vêtements, la forêt, les activités, Halloween, la nourriture. Une fabrication solide et généreuse, pour les tout-petits Le petit format rend le livre nomade et facilement manipulable. Sa fabrication solide résistera aux petites mains. Le boîtier sonore, fixé sur le livre, est composé de sept boutons en plastique mou agréables au toucher et faciles à déclencher, et contient 240 secondes de son ! Le boîtier est fourni avec deux piles AAA longue durée, offrant une durée d'utilisation considérable.