Dans la forêt des géants

Un album qui nous invite à une promenade sensible dans une forêt de séquoias géants, que l'on découvre en suivant les pas d'un petit groupe d'enfants curieux et intrépides. S'allonger sur la mousse pour s'étonner devant des arbres si grands, saluer des fougères, tremper ses pieds dans la rivière, admirer la vitesse d'un faucon, s'enfoncer dans un tunnel naturel... tout est observation, découverte et enchantement ! Regarder, s'arrêter, s'émerveiller Retrouver le goût des promenades, prendre le temps de contempler, d'explorer, de toucher... Un livre qui donne envie de sortir en forêt ! Des dessins qui jouent la carte de l'immersif Des dessins chaleureux et lumineux qui plongent le lecteur en plein coeur de la forêt des géants. La nature est mise à l'honneur à travers un rayon de soleil traversant les feuilles, des éclats de pierres qui brillent, un parterre tendre de mousse et de trèfles, un ruisseau qui serpente au fond de gorges... Une immersion totale qui ravira petits et grands. Un album pensé avec l'esprit de l'enfance et le goût de la liberté Ce petit groupe d'enfants curieux, sans adultes, découvrant la forêt au fur et à mesure du chemin, tantôt les yeux tournés vers la cime des arbres, tantôt le regard posé sur une limace ou un rouge-gorge, donne à tout l'album un sentiment de liberté qui invite à sortir de la maison une fois le livre refermé.