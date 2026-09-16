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Vis ma vie de chouette

Charlotte Duranton, Mathilde Laurent

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Plonge au coeur de la nuit avec la chouette effraie, l'espèce de chouette la plus répandue dans le monde ! Survole les champs, les bocages et les prairies aux côtés de la chouette Pour attraper ses proies, la chouette effraie a un superpouvoir. Chut... pas un bruit ! Grâce à ses plumes dentelées, elle plane, silencieuse et redoutable. Les petits rongeurs n'ont aucune chance de lui échapper. Elle les avale tout rond ! Et ce qu'elle ne peut pas digérer ? Elle le recrache dans une pelote de réjection ! Habitat, alimentation, communication, reproduction, vie des petits, interactions au sein de l'écosystème... Découvre tout ce qu'il y a à savoir sur l'un des plus petits rapaces nocturnes. Prends de la hauteur avec la chouette Dans ce texte au plus proche de l'espèce, Charlotte Duranton, docteure en éthologie et spécialiste du comportement animal, nous livre un récit rédigé à la première personne, qui permet au lecteur de vivre avec la chouette les grands événements qui ponctuent son quotidien. Une composition visuelle riche pour une lecture pleine de surprises Photographies détaillées, schémas clairs, bandes dessinées rythmées et grandes doubles pages illustrées par Mathilde Laurent : une richesse graphique qui multiplie les portes d'entrée dans le récit.

Par Charlotte Duranton, Mathilde Laurent
Chez Editions Milan

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Auteur

Charlotte Duranton, Mathilde Laurent

Editeur

Editions Milan

Genre

Insectes et oiseaux

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Vis ma vie de chouette

Charlotte Duranton, Mathilde Laurent

Paru le 16/09/2026

48 pages

Editions Milan

13,90 €

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Scannez le code barre 9782408062866
9782408062866
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