Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

BTS les icônes de la K-Pop

Adrian Besley

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous croyez tout savoir sur BTS ? Retrouvez les rois de la K-pop dans leur première biographie non-officielle ! Ventes record, multiples récompenses et tournées mondiales à guichets fermés... BTS est le groupe à ne pas manquer ! Plongez-vous dans leurs parcours et leur univers unique à travers un ouvrage agrémenté de photos exceptionnelles et d'anecdotes croustillantes. Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook, leurs aventures, leurs déboires et leurs exploits. Explorez les meilleures Bangtan Bombs, décryptez leurs chorégraphies et leur musique, et apprenez tout sur les coulisses de leurs vies pour devenir incollable sur vos idoles. BTS : Les Icônes de la K-pop vous entraînera dans l'incroyable aventure des Bangtan Boys : de leurs premiers pas sur scène à leur ascension vers la gloire ! Un guide indispensable pour les ARMY ! EDITION AUGMENTEE et ACTUALISEE : découvrez les tout derniers événements qui ont marqué le groupe.

Par Adrian Besley
Chez Hauteville

|

Auteur

Adrian Besley

Editeur

Hauteville

Genre

Variété internationale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur BTS les icônes de la K-Pop par Adrian Besley

Commenter ce livre

 

BTS les icônes de la K-Pop

Adrian Besley trad. Claire Allouch, Jocelyne Bourbonnière, Lauriane Crettenand

Paru le 16/09/2026

396 pages

Hauteville

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387216984
9782387216984
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.