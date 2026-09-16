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My Sweet Boy Tome 5

Kaori Hoshiya

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Kanoko file le parfait amour avec son petit ami Tamao. Les deux tourtereaux ont profité de la période estivale pour passer de bons moments ensemble, au festival et à la plage, et se sont créé de beaux souvenirs. Maintenant que les vacances d'été sont terminées, ils s'attellent à la préparation de leur tout premier festival culturel au lycée ! Pour l'occasion, leur classe décide de monter une pièce de théâtre, mais un imprévu de dernière minute va venir tout chambouler... Avec My Sweet Boy, goûtez à une romance drôle et survitaminée, qui saura mettre un peu de douceur dans votre journée !

Par Kaori Hoshiya
Chez Akata

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Auteur

Kaori Hoshiya

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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My Sweet Boy Tome 5

Kaori Hoshiya trad. Mathilde Vaillant

Paru le 16/09/2026

Akata

7,30 €

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