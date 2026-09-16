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Teacher in the Destruction Classroom T07

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Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? La coupe des fées continue ! Après les deux premières épreuves individuelles, la 2-D n'a toujours pas marqué le moindre point. Mais portés par les encouragements de Solo et la détermination de Miko, bien décidée à prendre sa revanche sur Marne, la meilleure élève de la 2-S, nos cancres préférés refusent de baisser les bras. Seul Dante semble avoir la tête ailleurs... Après un début de compétition difficile, la 2-D parviendra-t-elle à renverser la situation lors de l'épreuve collective ?

Chez Nobi Nobi

|

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shonen/garçon

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Teacher in the Destruction Classroom T07

Paru le 14/10/2026

272 pages

Nobi Nobi

7,50 €

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Scannez le code barre 9782384967414
9782384967414
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