Teacher in the Destruction Classroom T07

Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? La coupe des fées continue ! Après les deux premières épreuves individuelles, la 2-D n'a toujours pas marqué le moindre point. Mais portés par les encouragements de Solo et la détermination de Miko, bien décidée à prendre sa revanche sur Marne, la meilleure élève de la 2-S, nos cancres préférés refusent de baisser les bras. Seul Dante semble avoir la tête ailleurs... Après un début de compétition difficile, la 2-D parviendra-t-elle à renverser la situation lors de l'épreuve collective ?