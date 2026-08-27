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#Imaginaire

L'incroyable histoire de la mythologie grecque

Catherine Mory, Philippe Bercovici

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Savez-vous que les Grecs ont failli perdre la guerre de Troie à cause d'un soldat qui sentait trop mauvais ? Que la mer Egée porte le nom du roi qui s'y est jeté ? Que lors des premiers Jeux olympiques Héraclès remporta toutes les médailles car personne ne voulut l'affronter ? Monstres redoutables, dieux et déesses capricieux, héros et héroïnes aux exploits extraordinaires : c'est tout l'univers fascinant de la mythologie grecque qui reprend vie dans cette BD. Entre aventures périlleuses, amours tragiques, quêtes impossibles et terribles vengeances, plongez dans ces récits intemporels qui ont traversé les siècles et continuent de nourrir notre imaginaire. Découvrez dans cette nouvelle édition la figure envoûtante de Médée, l'épopée de Jason et des Argonautes, ainsi que leur quête de la Toison d'or.

Par Catherine Mory, Philippe Bercovici
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Catherine Mory, Philippe Bercovici

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Divers

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L'incroyable histoire de la mythologie grecque

Catherine Mory, Philippe Bercovici

Paru le 27/08/2026

Editions Les Arènes

26,00 €

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Scannez le code barre 9791037516473
9791037516473
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